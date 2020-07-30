17:26, Сегодня

Все посыпалось на пол - эксперт рассказал, что делать, если испортили товар в магазине Исполнительный директор Союза потребителей не советует связываться с охраной магазинов

Исполнительный директор Союза потребителей Украины Максим Несмиянов посоветовал, что нужно делать в случае, если покупатель случайно повредил товар в магазине.

Об этом он рассказал в эфире канала "Украина 24", отвечая на вопрос телезрительницы.

"Вчера хотел взять мороженое, беру, а там такая выкладка, что все мороженое падает на меня и на пол. Это не потребитель виноват. Согласно действующему Гражданскому кодексу, за все имущество в магазине отвечает сам магазин. Если он считает, что вы виноваты – в судебном порядке, пожалуйста, пусть доказывает. Человек не считается виноватым, пока его вина не доказана", - сказал эксперт.

Читайте также: Товары в интернете: как безопасно покупать онлайн

Популярное видео "Тищенко повел себя, как м*дак": Спивак о скандальном "слуге народа" 11:48, 16 июля "Время Голованова": о важности реформ в Украине с Андреем Пальчевским и Давидом Сакварелидзе 11:06, 10 июля "Время Голованова": о выборах с Дмитрием Чекалкиным, Алесей Бацман и Вадимом Новинским 11:07, 17 июля

Несмиянов обратил внимание на то, что часто конфликтные ситуации магазин решает при помощи охраны.

"У нас не работает закон в таком виде. Когда происходит такая стычка, охрана пытается вести вас в каморку, показать видеозапись. Вы как потребитель ни в какие каморки, подвалы не спускаетесь, - может, вас там изобьют? Никуда от камер супермаркета отходить нельзя. Если есть конфликтный вопрос – надо предложить вызвать полицию. Когда она приедет, надо сказать, что "эти люди блокируют мой выход из магазина, я прошу меня вывести и отвести хотя бы за квартал для устранения конфликтной ситуации", - сказал Несмиянов.

Читайте также: Замороженная рыба на рынках - эксперты рассказали, в чем опасность

Ранее Максим Несмиянов в эфире канала "Украина 24" рассказал, каким образом можно вернуть деньги за некачественный продовольственный товар, купленный на рынке.