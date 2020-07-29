20:22, Сегодня

Курс доллара в Украине - экс-министр сделал прогноз на год Тимофей Милованов считает, что Кабмин со своим прогнозом курса валют "попал пальцем в небо"

Курс доллара в Украине на 2021 год на уровне 29,1 грн/$, который прогнозирует Кабмин, является завышенным.

Такое мнение высказал в эфире телеканала "Украина 24" бывший министр экономики Тимофей Милованов.

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По его словам, курс будет зависеть от поведения нового председателя Национального банка Украины Кирилла Шевченко и правления НБУ.

"Говорить 29 грн/$ - это пальцем в небо. Захотят - могут девальвировать, потребуются внеочередные выборы в парламент - будут держать курс. Может быть что угодно. Если бы все развивалось нормально и стабильно, я бы ожидал, что было бы 28 грн/$. По моему мнению, 29 грн/$ - это много", - отметил Милованов.

Также бывший глава Минэкономики объяснил, как колебания доллара в Украине повлияют на инфляцию.

"Когда доллар становится дороже, а гривня слабее, для людей это означает увеличение цен в магазинах. 1% рост доллара - это 0,2-0,5% роста цен. Это зависит от того, что человек покупает. Прежде всего, растут расходы на импортные товары, но они растут не моментально, а через несколько месяцев. Это занимает время, когда новый курс доллара будет учтен в ценах", - рассказал он.

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Напомним, президент инвестиционной группы "УНИВЕР" Тарас Козак в эфире телеканала "Украина 24" заявил, что в Украине есть предпосылки для укрепления гривни.