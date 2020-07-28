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Помощь одиноким матерям в Украине будут предоставлять по новым правилам: детали В Кабмине будут оценивать потребность в оказании помощи, исходя из имущественного положения

В Украине выплаты одиноким матерям будут начислять более адресно, при этом имущественное положение получателей помощи будут тщательно проверять.

Об этом в эфире телеканала "Украина 24" рассказал заместитель министра социальной политики Виталий Музыченко.

"Выплаты одиноким матерям не отменили, а сделали более адресными, то есть ввели меры, когда мы будем оценивать потребность в предоставлении помощи, исходя из имущественного положения", - отметил чиновник.

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По его словам, случались ситуации, когда одинокая мать "приезжала на "Мерседесе" оформлять помощь, либо имеет несколько квартир, автомобилей и так далее".

"Мы говорим о том, что социальная помощь должна быть адресной. И второй фактор предусматривает изучение того, какие меры предпринимает само домохозяйство, семья для выхода из сложной жизненной ситуации", - объяснил Музыченко.

Напомним, заместитель министра социальной политики Виталий Музыченко в эфире телеканала "Украина 24" также заявил, что в Украине увеличат помощь детям с инвалидностью.