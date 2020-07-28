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В Украине увеличат помощь детям с инвалидностью: в Кабмине раскрыли детали Новый законопроект коснется сотен тысяч украинцев

В Украине со следующего года планируется вдвое повысить выплаты по уходу за детьми с инвалидностью и лицами с инвалидностью с детства.

Об этом рассказал в эфире канала "Украина 24" заместитель министра социальной политики Виталий Музыченко.

Телезритель задал вопрос, когда вырастут выплаты детям с инвалидностью, поскольку "1200 грн - смешные деньги". В ответ чиновник заявил:

"Один из самых больных вопросов - это выплаты не только на детей с инвалидностью, но и лиц с инвалидностью с детства. Таких лиц у нас 460 тысяч в Украине. В Верховной Раде в первом чтении принят законопроект, который предусматривает достаточно существенное, фактически в два раза, повышение размера надбавки на уход за такими детьми".

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Музыченко спрогнозировал, что осенью законопроект будет принят во втором чтении:

"От комитета он прошел соответствующие процедуры, его приняли на заседании комитета, рекомендовали Верховной Раде принять как закон в целом, чтобы с 1 января 2021 мы начали выплаты в увеличенном размере".

Напомним, директор департамента пенсионного обеспечения Пенсионного фонда Украины Елена Охрименко в эфире телеканала "Украина 24" рассказала, как увеличатся пенсии в Украине в результате пересчета.