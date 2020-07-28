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Кто в Украине получит субсидии: в Кабмине сделали важное уточнение На ситуацию с назначением субсидий повлиял карантин

Субсидии в Украине на следующий отопительный сезон автоматически переназначат всем, кто получал их в прошлом сезоне.

Об этом рассказал в эфире телеканала "Украина 24" заместитель министра социальной политики Виталий Музыченко.

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На вопрос телезрителя о судьбе субсидий во время карантина, заместитель министра отметил:

"Есть несколько факторов, когда субсидия перечисляется автоматически. В пределах срока ее получения она пересчитывается в случае изменения цены тарифов, состава услуг и так далее. Но в этом году мы имели такой особый период как установленный карантин. В марте был принят ряд изменений в законодательство, предусматривающих невозможность прекращения назначенной субсидии в пределах действия карантина. Она не уменьшается и не прекращается в период действия карантина".

Музыченко напомнил, что все назначенные субсидии действуют до конца отопительного периода - до 1 мая текущего года.

"Далее определенная категория населения должна обратиться за их продолжением. Но в связи с карантином было принято решение, что все субсидии, которые граждане получали в течение прошлого отопительного периода, продолжаются автоматически без необходимости повторного обращения в органы социальной защиты населения, подтверждения различных документов и так далее. Органы социальной защиты населения самостоятельно собирали информацию, в течение мая происходило автоматическое переназначение субсидий", - рассказал он.

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Напомним, заместитель министра социальной политики Виталий Музыченко в эфире телеканала "Украина 24" также разъяснил процедуру определения суммы субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг в период карантина.