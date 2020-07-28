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Термоядерные санкции против России: банкир рассказал, что ждет Москву Экономист рассказал, могут ли отключить Россию от глобальной банковской системы

Российскую Федерацию могут отключить от банковской системы SWIFT в рамках усиления санкций. Об этом заявил посол Украины в США Владимир Ельченко. Ситуацию прокомментировал инвестиционный банкир Сергей Фурса в эфире канала "Украина 24".

"Во-первых, сейчас Россию не отключат от SWIFT, мы должны это понимать. Это такая термоядерная санкция, которую сейчас никто использовать не будет. Во-вторых, если Россию отключат от SWIFT, это рушит финансовую систему, потому что Россия интегрирована в глобальную экономику, ее банки интегрированы в глобальную банковскую систему. Потом на обломках можно построить что-то новое, но сначала это будет глобальный кризис. Именно поэтому сейчас никто этого делать не будет", — сказал он.

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По словам Фурсы, это последняя мера, которую можно было бы применить как санкцию.

"Вопрос в том, что это настолько термоядерная санкция, то не будут ли ее применять, пока ничего особенного не происходит. Это слишком сильно. После этого сдерживать Россию и угрожать ей будет нечем. Сейчас финансовый мир глобализован, интегрирован, и если вы отсекаете что-то, то у вас все закончится", — пояснил эксперт.

Эксперт рассказал, что стоит за заявлением посла Ельченко.

"Он выдает желаемое за действительное. Конечно, нам как Украине хотелось бы, чтобы в России наступил коллапс, и наш враг ослаб. Поэтому он (Ельченко — ред.) подталкивает, закидывает тезисы в информационный простор, делает свою работу. Военные должны постоянно быть готовы к тому, что завтра нападет враг, сообщать, что в России формируют войска и нужно быть готовыми. Так же дипломат должен проталкивать повестку дня. Нужно понимать, что в этом его работа", — сказал Фурса.

Фурса добавил, что единственная санкция, которую могут сейчас применить к России, — это Северный поток-2.

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SWIFT — это международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей. Она позволяет финансовым учреждениям во всем мире отправлять и получать информацию о финансовых операциях в безопасной, стандартизированной и надежной форме. Для расчетов внутри России существуют другие способы работы, однако международные транзакции без SWIFT невозможны.