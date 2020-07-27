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"Ждем осени": эксперт рассказал о ситуации на рынке жилья Эксперт по недвижимости рассказал, какое жилье лучше покупать и что будет с ипотекой

Рынок кредитов на жилье оживится ближе к осени. Об этом рассказал президент Ассоциации специалистов по недвижимости Юрий Пита в эфире канала "Украина 24".

"Если брать период с начала карантина до мая, спрос и предложение замерли и рынок не работал. Как только ослабили карантин, рынок это ощутил и оживился, и сегодня мы ощущаем, что рынок начал возрождаться и активность возобновилась. Не стоит забывать, что летний период — это время отпуска и отдыха, и традиционно он всегда был не очень активным, поэтому сложно анализировать этот сезон. Мы ожидаем, что ближе к осени рынок еще больше оживится, если не будут опять усилены карантинные меры", — сказал он.

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Эксперт прокомментировал планы правительства снизить ипотечные ставки до 10%.

"Мы надеемся, что заемщик сможет получать такие кредиты и на первичном, и на вторичном рынке. Мы знаем, что банки готовы к таким программам, и мы очень ожидаем, что это еще больше оживит рынок", — сказал он.

По словам эксперта, сейчас в первую очередь люди покупают жилье для себя, а вот в качестве инвестиции покупка первичной недвижимости довольно рискованна, что связано как с экономической ситуацией в стране, так и с некоторыми застройщиками, которые замораживают стройки. Поэтому основная масса покупателей — это конечные потребители. Пита также рассказал, какое жилье лучше покупать.

"Первичный рынок имеет преимуществом новое жилье, в котором вы живете первым и можете максимально переделать под себя. Вторичное жилье более надежное, вы покупаете реальный объект. Сегодня купили, завтра уже можете пользоваться, нет рисков просрочки введения в эксплуатацию или заморозки. Если у вас последние деньги, то лучше покупать вторичное жилье — по крайней мере, вы его не потеряете и сможете пользоваться", — сказал он.

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Напомним, государственный ПриватБанк с 1 июля первым запустил кредитование в рамках программы Кабмина "Доступное жилье под 10%". Ипотеку предлагают на срок до 20 лет, а первоначальный взнос составляет от 30% стоимости квартиры. В банке ожидают, что доступной ипотекой воспользуются до 300 тысяч украинцев. О необходимости ипотечных кредитов под 10% годовых неоднократно заявляли украинские власти, в частности президент Владимир Зеленский.

Ранее эксперт рассказал, поможет ли снижение ставок по ипотеке привлечь клиентов в банки.