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"Видим большой спрос": эксперт рассказал, будут ли расти цены на жилье По мнению эксперта, наблюдается рост продаж на рынке недвижимости

Эксперт рынка недвижимости Алексей Коваль в эфире канала "Украина 24" рассказал о ситуации на рынке недвижимости и о то, будут ли расти цены в ближайшее время.

"Даже до изменения курса валют мы уже наблюдали, что вышли на докарантинний период, на период 2019 года. Первичная недвижимость сейчас покупалась очень активно. Конечно, после обесценивания гривни мы видим большой спрос, очень много людей сейчас покупают жилье", - сказал эксперт.

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По словам Коваля, цены уже начали расти, и будут расти дальше.

"На период карантина почти все застройщики заморозили цены - не пересчитывали, не поднимали. Когда началось некоторое ослабление карантина, я увидел, что на некоторых комплексах цены начали расти. Сейчас неделю-две-три застройщики будут смотреть на курс доллара, и, я думаю, через некоторый период - две-три недели - цены снова будут подниматься. (В ближайшие годы - ред.) Цены на качественные комплексы будут расти, будет немного меняться сегмент и распределение жилья на рынке по классам. Эконом-класса уже почти не будут, будет больше "комфорта" и "бизнеса" - и на них цены будут расти.

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Напомним, экономист Олег Пендзин в эфире канала "Украина 24" рассказал, реально ли снизить ставки по ипотеке до 5-7% годовых.