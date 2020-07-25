15:39, Сегодня

"Есть два лучших варианта": эксперт рассказал, как вложить средства в недвижимость Эксперт рынка недвижимости считает, что для получения прибыли 30% можно и рискнуть

Эксперт рынка недвижимости Алексей Коваль в эфире канала "Украина 24" назвал два лучших способа инвестирования в недвижимость.

"Есть два варианта. Вы можете покупать недвижимость, сдавать ее в аренду и получать какой-то пассивный доход", - рсссказал эксперт.

Читайте также: Карантин и недвижимость: эксперт рассказал, как меняются цены

Второй вариант, по мнению Коваля, "рискованный".

"Второй вариант - это рискнуть, купить квартиру или помещение на этапе котлована, на низшем этапе строительства, в самом начале, и перед вводом объекта в эксплуатацию продать имущество и получить дополнительную прибыль", - сказал эксперт.

По его словам, прибыль может составить около 30%, но в отдельных случаях и до 50%.

Читайте также: В Украине ожидается невиданный всплеск покупок авто — эксперт сообщил детали

Напомним, в эфире телеканала "Украина 24" президент Ассоциации специалистов по недвижимости Украины Юрий Пита рассказал, что зарегистрированный в Верховной Раде законопроект "О риелторской деятельности", который позволяет покупать или арендовать недвижимость исключительно через риелторов из единой базы, является нарушением Конституции и базовых прав украинцев.