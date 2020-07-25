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Стоит ли сейчас скупать доллары - у Зеленского дали ответ Экономический советник президента считает, что золотовалютные резервы достигли рекордного размера после 2012 года

Экономический советник президента Олег Устенко в эфире канала "Украина 24" рассказал о текущем курсе валют и о том, стоит ли покупать доллары.

"Считаю, что не стоит покупать сейчас доллары. Не потому, что население создает спрос на валюту. Фундаментальных причин нет", - сказал советник.

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Устенко разъяснил, почему причины для покупки доллара отсутствуют.

"28,5 млрд золотовалютных резервов сейчас, в ближайшее время должно зайти порядка 2,5 млрд долларов, резервы окажутся на уровне, превышающем 30 млрд долларов, это исторический максимум, начиная с 2012 года", - сказал советник президента.

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Напомним, ранее в эфире телеканала "Украина 24" экономист Андрей Блинов рассказал, что курс гривни в Украине снова начал укрепляться после колебаний доллара, связанных со сменой руководства Национального банка Украины.