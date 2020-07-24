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В Украине увеличат помощь малообеспеченным семьям: министр раскрыла детали Чем больше детей - тем больше помощь, рассказала Марина Лазебная

В Украине увеличится размер помощи малообеспеченным семьям с детьми, соответствующее постановление принял Кабинет министров.

Об этом рассказала в эфире телеканала "Украина 24" министр социальной политики Марина Лазебная.

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"Был принят закон, во исполнение этого закона правительство приняло постановление, которым были изменены некоторые вещи. Первое – новый порядок назначения помощи малообеспеченным семьям. Будет повышена помощь семьям, у которых есть дети. Будет увеличен уровень обеспечения для детей – не 115% прожиточного минимума, как раньше, а 130% на каждого ребенка. На 20% будет увеличена помощь малообеспеченным семьям, где есть хотя бы двое детей. Чем больше детей - тем больше помощь", - рассказала Лазебная.

Глава Минсоцполитики также отметила, что малообеспеченные семьи перед выплатой помощи будут проверять на наличие неработающих работоспособных лиц.

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Напомним, министр социальной политики Марина Лазебная в эфире телеканала "Украина 24" поделилась планами относительно повышения пенсий в Украине в 2021 году.