Повышение пенсий: в Кабмине рассказали, как "разбогатеют" украинцы

Министр социальной политики Марина Лазебная в эфире телеканала "Украина 24" поделилась планами относительно повышения пенсий в Украине в 2021 году.

"В следующем году мы перед собой ставим амбициозные задачи, чтобы Пенсионный фонд, государственный бюджет нам позволили создать программы повышения пенсий. Такая программа в 2021 году будет очередной. Если будет повышена минимальная зарплата, то у нас в январе, например, минимальная пенсионная выплата для людей, которым 60-65 лет, у мужчины 35 лет стажа, а у женщины 30 – будет составлять 2400 грн. Если минимальная зарплата будет повышена с июля, то эти параметры будут 2600 грн", - рассказала Лазебная.