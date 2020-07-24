Повышение пенсий: в Кабмине рассказали, как "разбогатеют" украинцы
В Минсоцполитики поделились планами на 2021 год
Министр социальной политики Марина Лазебная в эфире телеканала "Украина 24" поделилась планами относительно повышения пенсий в Украине в 2021 году.
"В следующем году мы перед собой ставим амбициозные задачи, чтобы Пенсионный фонд, государственный бюджет нам позволили создать программы повышения пенсий. Такая программа в 2021 году будет очередной. Если будет повышена минимальная зарплата, то у нас в январе, например, минимальная пенсионная выплата для людей, которым 60-65 лет, у мужчины 35 лет стажа, а у женщины 30 – будет составлять 2400 грн. Если минимальная зарплата будет повышена с июля, то эти параметры будут 2600 грн", - рассказала Лазебная.
Читайте также: Пересчет пенсий в Украине: в Пенсионном фонде сказали, кто сколько получит
Популярное видео
Министр также сообщила, что в марте должна пройти плановая индексация пенсий.
"И главное – мы с Минфином ведем расчеты по повышению прожиточного минимума", - добавила она.
Читайте также: Как докупить стаж для выхода на пенсию: в Пенсионном фонде дали совет
Напомним, ранее советник министра социальной политики Николай Шамбир в эфире телеканала "Украина 24" сделал разъяснение насчет получения субсидий малообеспеченными пенсионерами.