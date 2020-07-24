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Лекарства в Украине могут подешеветь: в Раде раскрыли подробности Парламент рассмотрел три законопроекта, которые могут повлиять на стоимость медикаментов

Верховная Рада за последние два месяца поддержала три законопроекта, которые позволят существенно снизить цены на лекарства.

Об этом рассказал в эфире канала "Украина 24" нардеп из партии "Слуга народа", председатель парламентского комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий.

По его словам, первый законопроект касался условий производства в Украине лекарств-дженериков (аналогов импортных препаратов - ред.).

"До сегодняшнего дня Украина была в очень интересном положении... Во всем мире разрешалось готовиться к выпуску лекарств-дженериков за два года до того, как заканчивался патент (у производителя оригинального препарата - ред.). В Украине мы этого разрешения не имели. Поэтому Украина могла переходить к выпуску и продаже дженериков минимум на 2 года позже, чем во всем мире", - пояснил нардеп.

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Второй инициативой, которая должна повлиять на стоимость лекарств, Радуцкий назвал законопроект об отмене так называемых "вечнозеленых патентов".

"Например, вы изобрели лекарство, патент действует 10 лет. Затем вы говорите, что теперь это не таблетки, а сироп, и еще на 10 лет защищаете свой патент. А оригинальные лекарства, не дженерики, всегда стоят дороже - там есть патентная защита. Это вторая вещь, которую сделал парламент для того, чтобы удешевить лекарства", - рассказал "слуга народа".

По словам Радуцкого, третьей инициативой, которую сделал парламент - законопроект, позволяющий интернет-торговлю лекарствами при определенных условиях - при условии строгого контроля, лицензирования компаний, торгующих в интернете.

"Возьмем бытовую технику - в интернете всегда дешевле, чем в магазине", - отметил он.

Депутат заявил, что все три инициативы могут вступить в силу уже в этом году.

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Напомним, ранее экс-министр здравоохранения Олег Мусий в эфире телеканала "Украина 24" назвал основное условие для снижения цен на лекарства в Украине.