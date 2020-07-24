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Курс валют в Украине: экономист объяснил, что происходит с долларом Ситуация на валютном рынке изменилась под давлением обстоятельств

Курс гривни в Украине снова начал укрепляться после колебаний доллара, связанных с изменением руководства Национального банка Украины.

Об этом рассказал в эфире телеканала "Украина 24" экономист Андрей Блинов.

"Ситуация на валютном рынке изменилась, в частности под давлением обстоятельств, прежде всего информационных сообщений, которые показывают, что фактически никакого отхода политики Национального банка, политики правительства от позиций макрофинансовой стабилизации не произошло", - отметил эксперт.

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Блинов напомнил, что обменный официальный курс НБУ 27,87 грн/$ был установлен по результатам вчерашних торгов. По его словам, в четверг около 14:00 руководитель НБУ Кирилл Шевченко объявил о сохранении учетной ставки на уровне 6%, и уже в 15:00 на рынке произошла смена тенденций, курс начал усиливаться.

"Сегодня в течение дня мы видим маленькое, но усиление курса гривни. В последние 25 часов идет в несколько копеек, прежде всего по доллару, укрепление национальной валюты", - отметил экономист.

Напомним, президент инвестиционной группы "УНИВЕР" Тарас Козак в эфире телеканала "Украина 24" заявил, что в Украине есть предпосылки для укрепления гривни.