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Франция построит для Украины патрульные катера: подробности Украина и Франция договорились о совместном производстве катеров для охраны морских границ

Администрация Государственной пограничной службы и француская компания договорились о поставке катеров морской безопасности и охраны морских границ.

Об этом сообщил корреспондент канала "Украина 24" с завода в Николаеве.

"Именно тут началась реализация судостроительного проекта "Усиление системы морской безопасности и охраны границы Украины". Он предусматривает получение Госпогранслужбой 20 современных кораблей, которые будут охранять безопасность Украины. Эти корабли построит французскуая компания. Сегодня подписали технический контракт между Госпрогранслужбой и французской компанией, а также меморандум о взаимопонимании между судостроительным заводом в Николаеве и этой французской компанией", - рассказала журналистка.

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Межправительственное соглашение между Францией и Украиной было подписано 19 ноября 2012 года.

"Это маневренный патрульный корабль длиной 32 м, из легкого алюминия, развивающий скорость до 30 узлов (55,6 км/ч - ред.)", - передает корреспондент.

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В соответствии с этим договором, правительство Франции предоставит Украине кредит на строительство кораблей в размере 136,5 млн евро. Проект рассчитан до 2024 года, первый корабль мы сможем увидеть в 2021 году.