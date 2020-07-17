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Доступное жилье для украинцев — в НБУ назвали условия запуска ипотеки Эксперт рассказал, что сейчас происходит со ставками на ипотечные кредиты

Национальный банк в октябре планирует массовый запуск ипотеки под 10%. Будут ли банки заинтересованы в выдаче ипотечных кредитов, рассказал начальник управления системных рисков департамента финансовой стабильности НБУ Николай Остролуцкий в эфире канала "Украина 24".

"Ориентир в 10% я считаю точкой равновесия на сегодняшний день. Чтобы ставки по кредитам снизились, банки должны быть уверены, что макроэкономические условия будут стабильными, инфляция будет низкой и прогнозированной. Тогда они будут разрабатывать инструменты, чтобы снизить ставки. И тогда уже можно будет рассчитывать уверенно на снижение ставок. Пока что мы только идем к этому, так как сейчас по отчетности средняя взвешенная стоимость кредитов все-таки 15%. Отдельные банки предлагают 10%, и это ориентир", — сказал он.

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Остролуцкий рассказал, от чего зависит развитие ипотечного рынка в будущем.

"На сегодняшний момент у нас есть 7-8 банков, которые контролируют почти 90% рынка. Первый фактор — что количество банков должно увеличиться. Есть банки, которые просто не идут в ипотеку. И тут вопрос не в стоимости. Ипотека должна стать массовым сегментом. Все ей должны поверить, она должна стать таким же сегментом, как и потребительское кредитование. После этого включается рынок, есть спрос и предложение. Чем ниже ставки, тем больше спрос. То есть первое условие — банки должны выйти (на рынок ипотеки — ред.). Банки должны перестать бояться и понять, что юридические риски снижаются, рынок прозрачен. А деньги у них есть", — сказал он.

Ранее экономист объяснил, в чем проблема с доступными кредитами.