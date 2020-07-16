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Гривню ждут проблемы: банкир дал невеселый прогноз и назвал сроки Эксперт рассказал, как повлияет на экономику смена руководства НБУ

Чего ожидать от экономики Украины после назначения нового главы НБУ, рассказал инвестиционный банкир Сергей Фурса в эфире канала "Украина 24".

"То, что произошло с НБУ в последний месяц, — это "зрада" и наибольший удар по экономике Украины за много лет. Это удар, и сегодня мы увидели некий олигархический консенсус", — сказал он.

Экономист дал прогноз о том, что будет с курсом гривни в ближайшее время.

"Сейчас ничего происходить не будет — месяц, два. Потому что у нас есть высокий запас прочности, и изменения, которые могут произойти, не происходят в один момент. Результат этих изменений мы почувствуем через 6-12 месяцев. То же самое мы проходили при Януковиче. Точно так же начнут печатать деньги. Пока что все будет нормально. Ближе к зиме гривня поползет вверх", — сказал он.

По словом эксперта, это произойдет из-за изменений в политике Национального банка. Он считает, что необходимо продолжать курс последних трех лет.

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