Гривню ждут проблемы: банкир дал невеселый прогноз и назвал сроки

Эксперт рассказал, как повлияет на экономику смена руководства НБУ

Гривню ждут проблемы: банкир дал невеселый прогноз и назвал сроки

Чего ожидать от экономики Украины после назначения нового главы НБУ, рассказал инвестиционный банкир Сергей Фурса в эфире канала "Украина 24".

"То, что произошло с НБУ в последний месяц, — это "зрада" и наибольший удар по экономике Украины за много лет. Это удар, и сегодня мы увидели некий олигархический консенсус", — сказал он.

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Экономист дал прогноз о том, что будет с курсом гривни в ближайшее время.

"Сейчас ничего происходить не будет — месяц, два. Потому что у нас есть высокий запас прочности, и изменения, которые могут произойти, не происходят в один момент. Результат этих изменений мы почувствуем через 6-12 месяцев. То же самое мы проходили при Януковиче. Точно так же начнут печатать деньги. Пока что все будет нормально. Ближе к зиме гривня поползет вверх", — сказал он.

По словом эксперта, это произойдет из-за изменений в политике Национального банка. Он считает, что необходимо продолжать курс последних трех лет.

Ранее нардеп Даниил Гетманцев рассказал, стоит ли украинцам опасаться инфляции.

Источник Украина 24 Теги НБУ гривня Сергей Фурса Кирилл Шевченко