13:06, Сегодня

Новый глава Нацбанка: эксперт объяснил, ждать ли проблем с гривней Экономист рассказал, включат ли в Нацбанке печатный станок

Верховная Рада 16 июля назначила главой НБУ Кирилла Шевченко. Экономический эксперт Григорий Кукуруза в эфире "Украина 24" объяснил, есть ли вероятность инфляции и допечатывания гривни.

"Такая высокая должность — это и высокая ответственность, в том числе репутационные обязательства. Поверьте, человек, который 20 лет работал в коммерческом секторе и добился определенных успехов, вряд ли будет ставить все на карту, захочет просто так взять и напечатать деньги и потерять всю свою репутацию, в том числе на международной арене. Есть адекватная, взвешенная политика. И нет повода беспокоиться", — сказал он.

По словам эксперта, возможны перемены в коммуникации НБУ с Верховной Радой и Минфином, так как у предыдущего руководства были с ними натянутые отношения.

Ранее экономист рассказал, какими задачами должен в первую очередь заняться новый глава Нацбанка.