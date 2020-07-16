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Инфляции бояться не надо — в "Слуге народа" рассказали, что будет с гривней Нардеп Даниил Гетманцев рассказал, как колебания курса влияют на экономику Украины

Для Украины важнее не курс гривни сам по себе, а скорость его изменения. Об этом заявил нардеп от "Слуги народа", глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев во время брифинга, который транслировал канал "Украина 24". Так он прокомментировал выдвижение кандидата от Зеленского на пост главы НБУ (напомним, им стал Кирилл Шевченко, глава правления "Укргазбанка").

"Правление Нацбанка должно понимать, что от его монетарной политики многое зависит, кроме непосредственно курса и инфляции. Зависит развитие экономики. Если мы допускаем на уровне Нацбанка в 2019 году резкое подорожание гривни, то нечему аплодировать, когда доходы в бюджет падают, экспортеры теряют, и государство терпит убытки. Когда эксперты говорят, что гривня где-то на 10% переоценена — возможно, к этому стоит прислушаться", — сказал он.

По словам Гетманцева, украине не стоит в ближайшее время опасаться инфляции.

"Любой резкий прыжок курса — это катастрофа для страны. Нам важно, чтобы даже если гривня будет ослабляться, чтобы это происходило очень медленно и не было шока. Был задан прямой вопрос господину Кириллу (Шевченко, кандидату на пост главы НБУ — ред.), стоит ли бояться инфляции. Инфляции бояться не надо. Нам ее пророчат под каждое событие. Давайте от этих фейков отвыкать и мыслить более стратегически, глобально и глубоко", — сказал он.

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