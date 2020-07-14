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Дело НАБУ надо закрывать – адвокат о формуле "Роттердам+" Президент и Кабмин признали формулу экономически обоснованной, отметила Ирина Одинец

Национальное антикоррупционное бюро Украины продолжает не признавать законность формулы ценообразования на уголь "Роттердам+", хотя украинская власть продолжила закупки угля по этой формуле.

Об этом в эфире телеканала "Украина 24" заявила адвокат Ирина Одинец. Юрист отметила, что дело по "Роттердаму+" надо закрывать.

"Сейчас все доказательства, которые мы видели в деле, сводятся к одной экспертизе, которую условно можно назвать таковой, так как эта экспертиза СБУ основывается не на документах, не на первоисточниках, а на делах детектива НАБУ. И там очень интересно посчитаны убытки. Детектив изменил формулу и посчитал, сколько бы стоила электроэнергия, если бы формула была другой… Доказательств того, что формула была экономически необоснованной, у них как не было, так и нет", - заявила адвокат.

По ее словам, президент и действующий Кабмин фактически признали формулу экономически обоснованной и не преступной.

"Это говорит о том, что президента и членов Кабмина нужно включать в это дело и предъявлять им подозрения. Мы все понимаем, что НАБУ и САП являются заложниками публичного мыльного пузыря, который они создали, говоря все время о том, что это их главное дело, что накажут виновных. Но мы сейчас получили второй прецедент по использованию этой формулы, и я считаю, что нужно в дело добавить ценовые факты, и добавлять как подозреваемых членов Кабмина и президента, либо набраться смелости и закрыть это дело", - заявила Одинец.

Напомним, энергогенерирующая госкомпания "Центрэнерго" договорилась с компанией "ДТЭК Энерго" о закупке угля по цене на основе формулы "Роттердам+". Стоимость угля по формуле "Роттердам+" для "Центрэнерго" будет на 20% ниже, чем стоимость угля государственных шахт, и на 10% ниже стоимости газа.

Формула "Роттердам+" действовала для расчета стоимости угля для установления прогнозной стоимости электроэнергии для промышленных потребителей в период 2016-2019 гг. Формула была отменена 1 июля 2019 года с введением рынка электроэнергии.