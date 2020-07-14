14:08, Сегодня

"Это будет братоубийственная война": Ляшко рассказал, как у селян хотят забрать землю Политик заявил, что власть вытесняет единоличников

Новые налоги заставят людей отказаться от своих паев, убежден Олег Ляшко. Об этом он заявил в эфире канала «Украина 24», отвечая на вопрос зрителя.

«Власть хочет ввести плату по 6000 гривен с гектара. Это они рассказывают, что все должны платить налоги. А на самом деле, они хотят добить единоличников. Почти 5 млн крестьян в Украине сами обрабатывают землю - не сдают ее в аренду. Они хотят у этих 5 млн людей забрать землю. Представьте себе: неважно, заработал ты, или не заработал, сеял на том пае, или не сеял, ежегодно с гектара 6000 гривен отдай. Средний пай - 2-4 гектара. Вот 18-24 тысяч в год надо отдать непонятно за что. А в основном владельцы паев - пенсионеры», - заявил лидер Радикальной партии.

Ляшко отметил, что власть вытесняет единоличников, чтобы восстановить монопольное положение крупных землевладельцев. «Это делается, чтобы убить единоличников, забрать у них землю для олигархов. Вот цель власти: добить фермеров единоличников, добить село и отдать даром землю олигархам, которые потом за миллиарды ее продадут. Я категорический противник этой политики. Потому что это, фактически, братоубийственная война на селе. Я не допущу этой войны, раскола и убийства села», - подытожил политик.

Ранее Олег Ляшко призвал власти дать государственную помощь фермерам, как это сделали в Евросоюзе.