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В Пенсионном фонде рассказали, как украинцам проверить стаж для пенсии От страхового стажа также зависят больничные и выплаты по безработице

Каждый украинец имеет возможность проверить свой страховой стаж для получения пенсии и узнать, платит ли налоги его работодатель.

Об этом рассказала в эфире телеканала "Украина 24" директор департамента пенсионного обеспечения Пенсионного фонда Украины Елена Охрименко.

По ее словам, этот вопрос очень актуален и касается не только пенсионеров, поскольку от страхового стажа зависит не только размер пенсии, но и больничные, выплаты по безработице.

"Проверить страховой стаж человек сможет через свой личный кабинет - или зарегистрироваться на портале, или с личным ключом зайти на сайт Пенсионного фонда. Там человек видит весь свой страховой стаж в зависимости от того, где работал, с какого времени подавались отчеты. У нас отчеты начали подаваться с 01.06.1998. Возможно, человек свой стаж увидит с 1998 года", - рассказала представительница Пенсионного фонда.

Охрименко отметила, что в личном кабинете можно проверить, платил ли работодатель налоги.

"В каждом месяце есть графа, уплачены ли страховые взносы - да/нет. Если "нет" - зарплата начислена, а взносы не уплачены", - сообщила она.

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Напомним, директор департамента пенсионного обеспечения Пенсионного фонда Украины Елена Охрименко в эфире телеканала "Украина 24" рассказала, как докупить стаж для выхода на пенсию.