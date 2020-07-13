18:49, Сегодня

Это правильное решение — нардеп о важном шаге для шахтеров Депутат Муса Магомедов рассказал, сможет ли формула покупки угля компенсировать убытки угольной отрасли

"Центрэнерго" будет покупать украинский уголь по формуле "Роттердам+". За год, с момента ее отмены, угледобывающая отрасль потеряла 6 млрд гривен. Народный депутат Муса Магомедов в эфире телеканала "Украина 24" рассказал, как быстро возместятся убытки, понесенные за год.

"Рассчитывать на то, что это произойдет моментально, было бы наивно, потому что долги накопились за длительный промежуток времени. Я очень надеюсь, что цена по импортному паритету позволит отечественным шахтерам не то чтобы компенсировать убытки, а хотя бы их не нарабатывать, и зарабатывать столько, чтобы вовремя выплачивать зарплаты и обеспечивать добычу угля. То, что Центрэнерго закупал импортное топливо, а не отечественный уголь, и тем самым платил российским нефтяникам вместо украинских металлургов и шахтеров... Я рад, что удалось наконец-то добиться правильного решения. Я не думаю, что начало работы по формуле позволит понесенные шахтерами убытки компенсировать, но они хотя бы смогут полноценно работать, продавать уголь, платить в бюджет и так далее", — сказал он.

Магомедов выразил надежду, что возврат "Роттердам+" — это не временное явление.

"Надеюсь, это окончательное решение и у нас не будет новых качелей, и от принятых правильных решений не откажутся под давлением чьих-то интересов. Это решение правильное для государства, для экономики и для людей", — сказал он.

Ранее шахтеры прекратили акцию протеста под Офисом президента. Это произошло благодаря тому, что власть согласовала с "Укрэнерго" закупку украинского угля по цене, которую определяет "Роттердам+".

Формула "Роттердам плюс" действовала для расчета стоимости угля для установления прогноза стоимости электроэнергии исключительно для промышленных потребителей в период 2016–2019 годов, после запуска рынка электроэнергии ее отменили. Она предусматривала включение стоимости доставки угля от хабов Амстердам – Роттердам – Антверпен для всего угля.