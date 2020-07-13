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"Это абсолютно прозрачная формула": нардеп о Роттердам+ Нардеп Виктория Гриб рассказала о плюсах формулы "Роттердам+" при закупке украинского угля

Шахтеры прекратили акцию протеста под Офисом президента. Власть согласовала с "Укрэнерго" закупку украинского угля по цене, которую определяет "Роттердам+". Ситуацию прокомментировала в эфире "Украина 24" народный депутат, член парламентского комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Виктория Гриб.

"Мне кажется, Роттердам+ был абсолютно прозрачной формулой, которая показывала, сколько и по какой цене можно продавать угля. В Украине угольная сфера от этого выигрывала, потому что было понятно, каким образом работать дальше. К большому сожалению, когда формула была отменена, мы увидели, что цены на уголь пошли вверх. Почему были все эти спекуляции, почему открывались какие-то уголовные дела, мне непонятно. По такой формуле работает практически вся Европа. Почему у нас были проблемы — непонятно", — сказала она.

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"Если есть цена, которая устанавливается по прозрачным правилам, то эта цена должна быть выгодна всем участникам рынка, если нет коррупционной составляющей. Почему договорились сегодня, что украинские шахты будут поставлять уголь на "Центрэнерго"? Потому что там не будет дополнительных трейдеров, которые смогут на этом наживаться. И такая постановка вопроса решает многие проблемы. Когда сделали подробный анализ ситуации, то поняли, что формула "Роттердам+" не только выгодна для шахтеров, а и является прозрачной для всех участников рынка", — сказала она.

Напомним, шахтеры протестовали под Офисом президента, требуя выплаты задолженностей по зарплате и решения проблем в угольной отрасли. Ранее заместитель председателя Независимого профсоюза горняков Наталья Левицкая в эфире телеканала "Украина 24" рассказала, какие требования предъявляют шахтеры, бастующие под стенами Офиса президента Украины.