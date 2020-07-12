Важнейшее условие для получения пенсии: юрист дала совет

О важных условиях для начисления пенсии рассказала юрист, эксперт по коммунальным вопросам Наталья Гнатуш в эфире канала "Украина 24".

"Основным моментом в назначении пенсии является факт доказательства трудового стажа. Бывает так, что человек работал еще во времена СССР, фактически на территории других государств. Поэтому идет очень долгий период сбора документов.

Также есть такая особенность, как индексация пенсий. Пенсии все-таки должны пересматриваться. Если раньше лицо понимало, что может получить эквивалент 1000 долларов — это было 5000 грн по тому курсу, то сегодня мы понимаем, что это 150 долларов. Если раньше человек себя чувствовал более-менее защищенным, то сегодня она (пенсия — ред.) приближается к минимальному пределу", — сказала она.