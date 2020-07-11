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Закрытие шахт в Украине: в Кабмине объяснили, что ждет горняков Минэнерго не намерено "просто закрывать шахты на ключ"

Планы Кабмина по закрытию убыточных угольных шахт в Украине предусматривают решение социальных проблем шахтеров и их переобучение на другие профессии.

Об этом рассказал в эфире телеканала "Украина 24" советник министра энергетики Александр Трохимец.

"Что касается пилотных проектов по закрытию угольных шахт – вопрос стоит не так, что "пришли сегодня – все свободны". Сейчас идут межправительственные переговоры на уровне Министерства энергетики и министерств Германии и Британии. Речь идет о закрытии наиболее убыточных шахт, но это проект не одного года, это целая программа, которая должна закончиться переобучением шахтеров на другие профессии. Будет разработана программа. Люди, которых она касается, будут непосредственными участниками в том числе и разработки программы", - сказал советник министра.

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Трохимец заверил, что правительство "не собирается просто брать и закрывать шахты на ключ, пока не будут решены социальные вопросы".

Напомним, заместитель главы Независимого профсоюза горняков Наталья Левицкая в эфире телеканала "Украина 24" рассказала, какие требования выдвигают шахтеры, которые бастуют под стенами Офиса президента Украины.