17:58, Сегодня

Запад нам не поможет — в "Слуге народа" высказались о кредите от МВФ Депутат Ирина Верещук рассказала, чем плохо сотрудничество с международными финансовыми организациями

Украина должна перестать надеяться на помощь от Запада. Об этом в эфире телеканала "Украина 24" заявила нардеп от партии "Слуга народа" Ирина Верещук.

"Пора отказаться от мантры "заграница нам поможет". МВФ, Всемирный банк, и так далее. Годы сотрудничества показали, что умереть не дадут, но помогать не будут. Реструктуризация Яресько — вы помните, какие кабальные условия были подписаны Украиной. Эта реструктуризация вообще исключает любой рост, вы знаете. Рост до 3% — это не рост, если мы говорим об Украине и условиях, в которых она сейчас находится", — сказала она.

Верещук отметила, что украинцы стали хуже относиться к займу денег у МВФ.

"Я тоже была за то, чтобы получить очередной транш в виде хотя бы двух миллиардов долларов, потому что мы без него тяжело справляемся. Но мнение людей о таком сотрудничестве меняется, и уже более 60% людей по социологии, против сотрудничества с МВФ", — сказала она.

Ранее эксперт озвучил тревожный прогноз о том, что ждет экономику Украины осенью.