23:02, Вчера

Это не то, что обещало правительство – Гончаренко о тарифах на электроэнергию Депутат из "Европейской солидарности" заявил, что украинских производителей хотят лишить конкурентоспособности

Повышение тарифов на электроэнергию ударит по бизнесу. Об этом заявил нардеп из фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко в эфире канала "Украина 24".

"Если мы объявили, что задача – это вытягивать украинскую экономику из того крутого пике, в котором она находится то решение (о повышении тарифов на электроэнергию – ред.) абсолютно бессмысленное. Потому что наша задача – помочь экономике, и бизнесу в первую очередь, быть конкурентоспособными и как-то держаться на плаву. А это решение по бизнесу ударит, потому что электроэнергия заложена в цене любого товара, и тех товаров, которые мы отправляем на экспорт. Это сделает наши предприятия менее конкурентоспособными", — сказал он.

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Депутат заявил, что такое решение идет вразрез с обещаниями правительства.

"Думаю, это точно не тот путь экономического национализма, который объявляло наше правительство, обещая нам, что они будут поддерживать отечественного производителя. К сожалению, это шаг в обратную сторону, и он может иметь серьезные последствия в виде потери рабочих мест, налоговых поступлений Мне кажется, такие решения нельзя принимать без экономических расчетов, которые касаются не только того, что будет уплачено за электроэнергию, но как это отразится на каждой из ключевых отраслей. А таких расчетов нет, и никто ими даже не занимался", — сказал он.

Напомним, НКРЭКУ хочет поднять в два раза тарифы на услуги по передаче электрической энергии. Эту идею раскритиковала в эфире "Украина 24" народный депутат Виктория Гриб.