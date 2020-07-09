19:26, Сегодня

Это удар под дых — эксперт об инициативе по тарифам на электроэнергию Эксперт по вопросам соцполитики рассказал, чем чревато повышение тарифа на доставку электроэнергии

Намерение Нацкомиссии по регулированию энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) повысить тарифы на доставку электроэнергии ослабит экономику страны. Об этом заявил эксперт по социальной политике Андрей Павловский в эфире канала "Украина 24".

"Потребители будут получать теперь не одну платежку за электроэнергию, а две. Одна за саму электроэнергию, вторая — за доставку. Понятно, что когда у нас есть падение промышленности на 16%, малый бизнес едва дышит, то сейчас это удар под дых будет. И это фактически ослабит и без того слабую украинскую экономику. Нельзя этого делать, я думаю, что нужно это отложить", — сказал он

Напомним, НКРЭКУ хочет поднять в два раза тарифы на услуги по передаче электрической энергии. Эту идею раскритиковала в эфире "Украина 24" народный депутат Виктория Гриб.