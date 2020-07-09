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Коллапс приближается — депутат о проблеме с отоплением в Украине Алексей Кучеренко рассказал, какие последствия будет иметь индивидуальное отопление для остальных жильцов дома

Народный депутат из фракции "Батькивщина" Алексей Кучеренко в эфире канала "Украина 24" рассказал, в чем проблема с индивидуальным отоплением в многоквартирных домах.

"Моя позиция: индивидуальное отопление в домах — законно ли оно? Даже если вам дали разрешение подключиться к системе газоснабжения, там отдельная разрешительная система, горгаз вам даст документы. Главный вопрос: отделились ли вы от системы центрального отопления", — сказал он.

Кучеренко рассказал, какие будут последствия для жителей многоквартирного дома, если часть из них сделает себе индивидуальное отопление.

"Если половина дома перейдет на индивидуальное отопление или на электрические/газовые котлы, то для остальных плата возрастет примерно вдвое, потому что система теплоснабжения построена так, что она греет район, она так строилась. Поэтому я понимаю, что у людей есть свои аргументы, потому что плохая была услуга центрального отопления, и мы перешли на индивидуальное — это замкнутый круг. Но коллапс приближается", — сказал он.

Ранее Кучеренко пояснил, обязан ли ЖЭК решать проблемы с водоснабжением.