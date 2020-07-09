Коллапс приближается — депутат о проблеме с отоплением в Украине
Алексей Кучеренко рассказал, какие последствия будет иметь индивидуальное отопление для остальных жильцов дома
Народный депутат из фракции "Батькивщина" Алексей Кучеренко в эфире канала "Украина 24" рассказал, в чем проблема с индивидуальным отоплением в многоквартирных домах.
"Моя позиция: индивидуальное отопление в домах — законно ли оно? Даже если вам дали разрешение подключиться к системе газоснабжения, там отдельная разрешительная система, горгаз вам даст документы. Главный вопрос: отделились ли вы от системы центрального отопления", — сказал он.
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Кучеренко рассказал, какие будут последствия для жителей многоквартирного дома, если часть из них сделает себе индивидуальное отопление.
"Если половина дома перейдет на индивидуальное отопление или на электрические/газовые котлы, то для остальных плата возрастет примерно вдвое, потому что система теплоснабжения построена так, что она греет район, она так строилась.
Поэтому я понимаю, что у людей есть свои аргументы, потому что плохая была услуга центрального отопления, и мы перешли на индивидуальное — это замкнутый круг. Но коллапс приближается", — сказал он.
Ранее Кучеренко пояснил, обязан ли ЖЭК решать проблемы с водоснабжением.