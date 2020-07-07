18:37, Сегодня

"Я как Скрудж": экс-министр рассказал, как откладывает себе на пенсию Бывший министр экономики предпочитает откладывать 35% с зарплаты, а не 3% в пенсионный фонд

Бывший министр экономики Тимофей Милованов в эфире канала "Украина 24" рассказал о преимуществах накопительной пенсионной системы и продемонстрировал это на личном примере.

"Другие страны отказываются от солидарной системы не из-за того, что это плохие системы, а из-за того, что они становятся банкротами, в том числе из-за демографической ситуации. Становится больше людей, которые живут дольше, это означает, что соотношение работающих людей к пенсионерам увеличивается в сторону людей, которые живут за счет пенсионных отчислений", - сказал экс-министр.

Читайте также: На всех не хватит - экс-министр рассказал, что не так с пенсиями в Украине

Милованов рассказал о переходе других стран к накопительной системе.

"Идет переход к системе, где ты сам себе копишь, а если не накопил за жизнь, государство дает минимальную базовую пенсию. Например, я работал профессором и продолжаю работать в США, и в Европе работал. В США у меня есть выбор: отчислить минимум 2-3% от своей зарплаты, и тогда она идет в пенсионный фонд, либо максимум 35%. Я почти как Скрудж все откладываю, настолько запуган 1990-ми, что точно хочу накопить много денег, чтобы, выйдя на пенсию, не зависеть в том числе от государства. Конечно, у меня сбережений больше, чем у моих коллег, но это их выбор", - сказал Милованов.

Напомним, ранее в эфире телеканала "Украина 24" советник министра социальной политики Николай Шамбир заявил, что повышение минимальной пенсии в Украине с 1 июля на 74 грн - до 1712 грн - является недостаточным, но "соответствует возможностям госбюджета", и уровень минимальных пенсий надо поднять до фактического прожиточного минимума - около 3 300 грн.