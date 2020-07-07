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Украина может лучше кормить Европу: названы товары для торговли Эксперт рассказал, как Украина хочет пересмотреть Соглашение об ассоциации с ЕС и какие квоты увеличить

Украина может в этом году пересмотреть квоты с ЕС на экспорт. Об этом рассказал политолог Алексей Якубин в эфире телеканала "Украина 24", комментируя поездку вице-премьера по вопросам европейской интеграции Ольги Стефанишиной в Брюссель.

"В этом году у нас открывается уникальная возможность для пересмотра части квот, если мы говорим о зоне свободной торговли с ЕС. Мы можем продавать намного больше продукции с добавленной стоимостью в ЕС. Те же самые курятина, яйца, шоколад, подсолнечное масло, мед. Во-вторых – у нас в Раде сейчас рассматривается законопроект о локализации, который является попыткой усилить помощь украинским производителям, в том числе, во время коронакризиса и для того, чтобы стимулировать машиностроение. Это будет одна из точек дискуссии между Киевом и ЕС. Определенные наработки по достижению этих возможностей могут быть намечены на этой ознакомительной встрече", - сказал он.

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Украинская делегация во главе с вице-премьер-министром по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольгой Стефанишиной 7-8 июля будет находиться в Брюсселе с рабочим визитом.

Ранее в Украине начали говорить о пересмотре условий Соглашения об ассоциации с ЕС, что предусмотрено через пять лет после подписания документа. Причина в том, что экспортный потенциал Украины растет, а все квоты на ввоз украинской продукции в ЕС заканчиваются очень быстро — некоторые даже в начале года, в течение которого они действуют. Далее Украине приходится платить значительные пошлины.