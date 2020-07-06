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Выплата пенсий украинцам в ОРДЛО: в Минсоцполитики прояснили ситуацию После завершения карантина людям дадут месяц, чтобы явиться в Пенсионный фонд

Советник министра социальной политики Николай Шамбир в эфире телеканала "Украина 24" прояснил ситуацию с выплатой пенсий украинцам, которые во время карантина находятся на территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО).

Зрительница телеканала, которая сейчас находится на неподконтрольной территории в Донецкой области, задала вопрос Шамбиру, будет ли начисляться пенсия до 10 июля?

"У нас карантин до 31 июля. Законом предусмотрено, что все выплаты, которые были, они продолжаются до конца карантина плюс один месяц. Именно этот период дается для того, чтобы человек после завершения карантина через месяц мог явиться в Пенсионный фонд для дальнейшего продолжения выплат", - сообщил советник министра.

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Напомним, бывший вице-премьер-министр Украины Павел Розенко в эфире телеканала "Украина 24" заявил, что повышение минимальной пенсии с 1 июля не подкреплено доходами госбюджета и приведет к увеличению рекордного дефицита Пенсионного фонда.