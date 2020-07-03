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В Кабмине сказали, каким должен быть прожиточный минимум в Украине Показатель прожиточного минимума серьезно отстает с 2014 года, когда начались боевые действия

Официальный прожиточный минимум в Украине сегодня в два раза меньше фактического.

Об этом заявил в эфире телеканала "Украина 24" советник министра социальной политики Украины Николай Шамбир.

"Сейчас говорят, что нынешний размер прожиточного минимума маленький. Я абсолютно разделяю эту позицию. Министерство рассчитывает фактический размер прожиточного минимума, я не скажу что он достаточно большой, но на сегодняшний день утвержден прожиточный минимум на уровне 50% от фактического", - заявил советник министра.

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Шамбир отметил, что вопрос обеспечения нормального прожиточного минимума - одна из ключевых функций государства.

"Мы понимаем, что основное проседание этого вопроса произошло с 2014 года, когда начались боевые действия. В то время полтора года не повышали прожиточный минимум", - добавил он.

Как известно, с 1 июля в Украине вырос прожиточный минимум - для трудоспособных лиц он составит 2197 гривен.

Кроме того, президент Владимир Зеленский поставил задачу Кабмина повысить уровень минимальной зарплаты в Украине. Планируется, что с 1 сентября ее увеличат до 5 тыс. грн, с 1 января 2021 года - до 6 тыс. грн, а с 1 июля 2021 года - до 6,5 тыс. грн.

Экономист Андрей Новак в эфире телеканала "Украина 24" заявил, что для повышения минималки в Украине есть серьезное препятствие.