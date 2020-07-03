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Удар по нацбезопасности Украины - экс-глава СБУ об отставке Смолия Отставка испортила имидж Украины в глазах Запада, считает Игорь Смешко

Отставка главы Национального банка Украины Якова Смолия станет ощутимым ударом по национальной безопасности Украины.

Об этом рассказал в эфире телеканала "Украина 24" бывший глава Службы безопасности Украины Игорь Смешко, комментируя заявление об отставке, которое написал глава НБУ.

"Отставка Смолия - это очень тяжелый еще один удар по имиджу Украины, особенно по имиджу Украины на Западе. Если НБУ теряет в независимости, то можно ожидать инфляцию, можно ожидать развал всей финансово-экономической системы", - сказал Смешко.

Комментируя слова Смолия о политическом давлении на него, экс-глава СБУ отметил, что "доводить до таких публичных заявлений председателя НБУ - это тоже угроза внутренней безопасности государства".

"Как до этого довели? Почему так произошло и это выбросили на обозрение внутри страны и снаружи в условиях, когда идет война? Мы в состоянии войны и все время ждем кредит МВФ... Таким образом, это (отставка Смолия - ред.) удар по национальной безопасности и обороне Украины", - считает он.

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1 июля глава Национального банка Украины Яков Смолий подал президенту Владимиру Зеленскому заявление об отставке по собственному желанию. Зеленский внес в Верховную Раду представление на увольнение Якова Смолия с должности.

Инвестиционный банкир Сергей Фурса в эфире телеканала "Украина 24" заявил, что отставка главы НБУ Якова Смолия может привести к девальвации гривни, а также испортить отношения Украины с МВФ.