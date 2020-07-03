Если совершили ошибочный платеж: юрист рассказала, что делать

Эксперты рассказали, как действовать, если вы отправили деньги неверному получателю

Если совершили ошибочный платеж: юрист рассказала, что делать

Что делать, если человек случайно перечислил деньги не туда, куда хотел, рассказала адвокат, юрист "Единого центра правовой помощи" Светлана Саража в эфире канала "Украина 24".

"В таком случае нужно обращаться в банк с заявлением об ошибочно совершенном платеже по определенным основаниям. Далее банк скажет, чем это нужно подкрепить. Желательно понимать, в связи с чем произошла ошибка. Например, если есть счет, на который вы перечисляете, и вы ошиблись в одной цифре, или у вас уже был перевод на этот счет и вы случайно отправили его еще раз. Должно быть основание. Теоретически это все решает банк. Если же банк отказывает, то надо обращаться в суд", — сказала она.

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Этот вопрос также разъяснил директор Украинской межбанковской ассоциации членов платежных систем Александр Карпов.

"Если банк все делает в соответствии с законом и согласно 492-му постановлению Национального банка, то в течение трех дней средства должны быть возвращены банком, к которому обращается ваш банк (то есть банком получателя ошибочного платежа — ред.). Если этого не произошло, нужно обращаться в суд по поводу действий того банка, или, если отказывает ваш банк, — относительно действий вашего банка", — сказал он.

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Источник Украина 24 Теги банки юрист