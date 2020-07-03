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Если совершили ошибочный платеж: юрист рассказала, что делать Эксперты рассказали, как действовать, если вы отправили деньги неверному получателю

Что делать, если человек случайно перечислил деньги не туда, куда хотел, рассказала адвокат, юрист "Единого центра правовой помощи" Светлана Саража в эфире канала "Украина 24".

"В таком случае нужно обращаться в банк с заявлением об ошибочно совершенном платеже по определенным основаниям. Далее банк скажет, чем это нужно подкрепить. Желательно понимать, в связи с чем произошла ошибка. Например, если есть счет, на который вы перечисляете, и вы ошиблись в одной цифре, или у вас уже был перевод на этот счет и вы случайно отправили его еще раз. Должно быть основание. Теоретически это все решает банк. Если же банк отказывает, то надо обращаться в суд", — сказала она.

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Этот вопрос также разъяснил директор Украинской межбанковской ассоциации членов платежных систем Александр Карпов.

"Если банк все делает в соответствии с законом и согласно 492-му постановлению Национального банка, то в течение трех дней средства должны быть возвращены банком, к которому обращается ваш банк (то есть банком получателя ошибочного платежа — ред.). Если этого не произошло, нужно обращаться в суд по поводу действий того банка, или, если отказывает ваш банк, — относительно действий вашего банка", — сказал он.

Ранее сообщалось, что отставка главы Национального банка Украины Якова Смолия существенно повлияла на курс валют в Украине.