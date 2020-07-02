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Отставка главы НБУ: политолог объяснил причину Вадим Карасев напомнил, что у каждого президента свой глава Нацбанка

Отставка главы Национального банка Украины Якова Смолия связана с тем, что каждый президент Украины хочет поставить на пост главы НБУ "своего" человека.

Такое мнение высказал в эфире канала "Украина 24" политолог Вадим Карасев.

"У каждого президента свой глава Нацбанка. Посмотрите на всю политическую, банковскую историю Украины в последние 10-15 лет. Приходит Янукович – Соркина помните такого? Приходит Порошенко – Гонтарева", - сказал Карасев.

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По словам эксперта, смена главы Нацбанка была вопросом времени:

"Карантин помешал быстро убрать (Смолия – ред.), во-вторых, два правительства поменялось, в-третьих, надо было подождать, пока решится вопрос с МВФ – все эти транши и так далее".

Как подчеркнул политолог, каждый президент рассматривал НБУ как подразделение своей администрации.

1 июля глава Национального банка Украины Яков Смолий подал президенту Владимиру Зеленскому заявление об отставке по собственному желанию. Зеленский внес в Верховную Раду представление на увольнение Якова Смолия с должности.

Нардеп от партии "Слуга народа" Марьян Заблоцкий в эфире телеканала "Украина 24" заявил, что глава НБУ Яков Смолий обвалил курс гривни "безответственным" заявлением относительно политического давления на него.