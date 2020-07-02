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Отставка главы НБУ: банкир назвал две угрозы для Украины В Украине появился риск неконтролируемой печати денег, считает Сергей Фурса

Отставка главы Национального банка Украины Якова Смолия может привести к девальвации гривни, а также испортить отношения Украины с Международным валютным фондом.

Об этом рассказал в эфире телеканала "Украина 24" инвестиционный банкир Сергей Фурса.

"Думаю, лучше оставаться спокойными. Сегодня была мини паника на валютном рынке, которую пришлось гасить Национальному банку, продавая доллары из резервов. Думаю, около 200 млн долларов было продано. Сейчас сама независимость НБУ под угрозой, и эти панические настроения на межбанковском валютном рынке полностью логичны", - сказал он.

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Фурса спрогнозировал, что далее давление на гривню будет сохраняться, особенно если будет смена политики Нацбанка.

"Смена главы НБУ продиктована политическими мотивами, и это давление может изменить политику Национального банка. А мы знаем, в какую сторону пытаются изменить политику НБУ – это печать денег, разгон инфляции, что обычно приводит к девальвации", - отметил инвестиционный банкир.

По мнению эксперта, возникает риск неконтролируемой печати денег. Также он предупредил, что отставка Смолия сильно осложнит отношения Украины с международными кредиторами.

"Откуда у нас деньги на казначейском счете? Мы получили рекордный заем, эти деньги там лежат. Но деньги МВФ мы получили под обещание президента, что независимость Нацбанка превыше всего, подписали меморандум. Получили деньги, а на следующий день вынудили Смолия идти в отставку. Это полный разрыв доверия, мне сложно представить, как далее мы будем работать с МВФ. То, что вчера инвесторы отказались от соглашения с Украиной, которое бы принесло 1 млрд долларов – это очень показательно", - сказал Фурса.

1 июля глава Национального банка Украины Яков Смолий подал президенту Владимиру Зеленскому заявление об отставке по собственному желанию. Зеленский внес в Верховную Раду представление на увольнение Якова Смолия с должности.

Нардеп от партии "Слуга народа" Марьян Заблоцкий в эфире телеканала "Украина 24" заявил, что глава НБУ Яков Смолий обвалил курс гривни "безответственным" заявлением относительно политического давления на него.