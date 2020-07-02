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"У нас стабильная валюта": экономист рассказал, в каком случае доллар вырастет Несмотря на отставку Смолия, Нацбанк остается стабильным институтом, считает экономист

После заявления об отставке главы Национального банка Якова Смолия курс валют в киевских обменниках начал меняться. Экономист Андрей Длигач считает, что никаких предпосылок для изменения курса гривны нет.

Об этом он сказал в эфире телеканала "Украина 24".

"Экономических предпосылок для того, чтобы менялся курс гривны, нет. В Украине улучшенная ситуация с сальдо внешней торговли, у нас экспорт немного уменьшился, а импорт существенно. Украина имеет поступления от заробитчан, при этом мы не вывозим деньги на туристические услуги и покупку за границей. С поступлениями валютными в Украину все хорошо, нет давления на гривну", - сказал экономист.

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Длигач считает, что рост курса доллара станет возможным в случае неквалифицированных действий власти.

"Давление могут вызвать только неквалифицированные действия правительства, парламента или НБУ, - действия, которые будут связаны с неконтролированной эмиссионной печатью денег. Это все приведет к тому, что в стране появятся деньги не реального сектора экономики, а для покупки долларов. Это приведет к росту курса, дефициту доллара. Но это возможно при условиях потери НБУ независимости, когда он начнет выполнять популистские задачи, которые могут быть поставлены перед ним, либо если НБУ отрабатывает конкретные олигархические интересы", - считает Длигач.

По мнению экономиста, сейчас в стране стабильная ситуация.

"Сейчас, несмотря на отставку главы НБУ, у нас есть профессиональный независимый институт, который смог добиться не только наград на международных рейтингах, но и значительного уровня золотовалютных резервов, снижения учетной ставки, очищения банковской системы. Де-факто мы имеем стабильную страну и стабильную валюту", - сказал Длигач.

Напомним, ректор Международного института бизнеса, экс-заместитель главы НБУ Александр Савченко в эфире телеканала "Украина 24" заявил о возможном изменении монетарной политики НБУ после заявления Якова Смолия об отставке, и о том, как это скажется на экономике.