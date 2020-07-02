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Отставка Смолия повлияла на курс валют - в "Голосе" объяснили причины Депутат от фракции "Голос" считает, что уже ничего нельзя изменить

После того, как глава Национального банка Яков Смолий подал в отставку, курс валют в киевских обменниках начал меняться. О причинах таких резких изменений в эфире канала "Украина 24" рассказал депутат Верховной Рады от фракции "Голос" Владимир Цабаль.

"Это (изменение курса - Ред.) частично эмоциональный всплеск, потому что неизвестно, что будет дальше, неизвестно, как отреагируют инвесторы. А частично это фундаментальные вещи, потому что теперь непонятно, кто будет управлять институцией, к которой было доверие, будет ли этот человек делать правильные или непопулярные вещи, такие как эмиссия. Этого никто не знает, и поэтому, соответственно, всплеск. Обычный украинский гражданин, если не знает, будет ли эмиссия, начинает менять гривны на доллары, потому что после эмиссии гривна обесценивается", - сказал нардеп.

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Цабаль согласился с мнением журналиста, задававшего вопрос, о том, что "маховик запущен", и уже мало что получится изменить.

"Лучшее, что может произойти, - власть поставит компететного банкира, который восстановит доверие. Если бы Смолий остался, и давления на НБУ, о котором он говорил, больше не было, - это было бы с точки зрения макроэкономической стабильности лучше всего для государства", - сказал Цабаль.

Напомним, 1 июля Яков Смолий подал президенту Владимиру Зеленскому заявление об увольнении в связи с отставкой по собственному желанию. Зеленский внес в Верховную Раду представление на увольнение Смолия с должности.