Негативные ожидания - экс-замглавы НБУ об отставке Смолия и курсе валют

До сегодняшнего дня НБУ придерживался политики монетарного голода

Негативные ожидания - экс-замглавы НБУ об отставке Смолия и курсе валют

Ректор Международного института бизнеса, экс-заместитель главы НБУ Александр Савченко в эфире телеканала «Украина 24» заявил о возможном изменении монетарной политики НБУ после заявления нынешнего главы Якова Смолия об отставке и о том, как это скажется на экономике.

«Нынешние колебания курса валют связаны только с ожиданиями, причем негативными ожиданиями, к сожалению, пресса тут уже поработала. Если будут положительные ожидания, то ситуация мгновенно стабилизируется», - рассказал эксперт.

По ситуации в НБУ, по его словам, есть два типа монетарной политики, которые не устраивают общество, а также политические партии и президентов.

«Первая политика, которой сейчас придерживался НБУ - политика монетарного голода: чем меньше денег, тем лучше, меньше инфляция, нет девальвации. Она имеет свои плюсы - стабильность. Но и имеет большие недостатки - она ​​бьет по экономическому росту, бьет по экспортерам, а в случае коронавируса не замедляет экономическое падение. К сожалению, я прогнозирую во II-III кварталах такое падение на уровне 15% », - отметил экс-заместитель главы НБУ.

Но, подчеркнул он, есть еще политика монетарной интоксикации. Сейчас многие эксперты ожидают именно такую ​​политику.

«Это означает, что НБУ начинает быть слишком лояльным к требованиям определенных политических сил, определенных структур власти и начинает удовлетворять их потребности. В итоге, когда такая политика не имеет границ, не имеет научной основы, она может привести к значительной девальвации и инфляции. Чтобы такого не было, надо выбрать дотошного человека во главе НБУ», - заявил Савченко.

Читайте также: Курс валют начал меняться после заявления главы НБУ

Популярное видео

Зеленский и Ляшко объяснили, как оказались в кафе, несмотря на карантин
"Время Голованова": о Вакарчуке и Порошенко с Алесей Бацман и Валентином Наливайченко
"Время Голованова": Олег Ляшко и Михаил Саакашвили о реформах

1 июля глава Национального банка Украины Яков Смолий подал президенту Владимиру Зеленскому заявление об увольнении в связи с отставкой по собственному желанию. Зеленский внес в Верховную Раду представление на освобождение Якова Смолия от должности главы НБУ.

Политтехнолог ОО «Украинский центр общественного развития» Юрий Подорожний в эфире телеканала «Украина 24» прокомментировал заявление об отставке председателя НБУ Якова Смолия. По его словам, уже есть кандидат на эту должность.

Источник Украина 24 Теги НБУ экономика Украины курс доллара курс валют гривня Яков Смолий