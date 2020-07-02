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Негативные ожидания - экс-замглавы НБУ об отставке Смолия и курсе валют До сегодняшнего дня НБУ придерживался политики монетарного голода

Ректор Международного института бизнеса, экс-заместитель главы НБУ Александр Савченко в эфире телеканала «Украина 24» заявил о возможном изменении монетарной политики НБУ после заявления нынешнего главы Якова Смолия об отставке и о том, как это скажется на экономике.

«Нынешние колебания курса валют связаны только с ожиданиями, причем негативными ожиданиями, к сожалению, пресса тут уже поработала. Если будут положительные ожидания, то ситуация мгновенно стабилизируется», - рассказал эксперт.

По ситуации в НБУ, по его словам, есть два типа монетарной политики, которые не устраивают общество, а также политические партии и президентов.

«Первая политика, которой сейчас придерживался НБУ - политика монетарного голода: чем меньше денег, тем лучше, меньше инфляция, нет девальвации. Она имеет свои плюсы - стабильность. Но и имеет большие недостатки - она ​​бьет по экономическому росту, бьет по экспортерам, а в случае коронавируса не замедляет экономическое падение. К сожалению, я прогнозирую во II-III кварталах такое падение на уровне 15% », - отметил экс-заместитель главы НБУ.

Но, подчеркнул он, есть еще политика монетарной интоксикации. Сейчас многие эксперты ожидают именно такую ​​политику.

«Это означает, что НБУ начинает быть слишком лояльным к требованиям определенных политических сил, определенных структур власти и начинает удовлетворять их потребности. В итоге, когда такая политика не имеет границ, не имеет научной основы, она может привести к значительной девальвации и инфляции. Чтобы такого не было, надо выбрать дотошного человека во главе НБУ», - заявил Савченко.

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1 июля глава Национального банка Украины Яков Смолий подал президенту Владимиру Зеленскому заявление об увольнении в связи с отставкой по собственному желанию. Зеленский внес в Верховную Раду представление на освобождение Якова Смолия от должности главы НБУ.

Политтехнолог ОО «Украинский центр общественного развития» Юрий Подорожний в эфире телеканала «Украина 24» прокомментировал заявление об отставке председателя НБУ Якова Смолия. По его словам, уже есть кандидат на эту должность.