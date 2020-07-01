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"Няня не поможет": банкир раскритиковал идею Зеленского Инвестиционный банкир считает, что без верховенства права инвестиций в Украину не будет

30 июня на заседании Нацсовета реформ под председательством президента Владимира Зеленского был представлен законопроект о поддержке и стимулировании инвестиций - о так называемых инвестиционных нянях (investment nanny). Инвестиционный банкир Сергей Фурса считает, что этот законопроект не будет способствовать привлечению инвестиций в Украину.

Об этом он сказал в эфире канала "Украина 24".

"Если мы спросим, привлечет ли "инвестиционная няня" инвесторов - нет, не привлечет. Она просто не помешает. Но будут ли инвесторы принимать решения об инвестировании только потому, что есть "инвестиционная няня"? Не будут", - сказал банкир.

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По мнению Фурсы, государство само создает проблемы для инвесторов.

"Что такое "инвестиционная няня"? Это менеджер, который будет решать проблемы с государством. То есть государство создает проблему и оно же нанимает человека, чтобы он ее решал", - сказал банкир.

По мнению Фурсы, практика других стран в Украине не действует.

"Говорят, что такая система была в Сингапуре, но он не может служить примером, потому что там было британское право. В чем сейчас проблема с инвестициями в Украине? Отсутствует верховенство права, нормальные суды, и присутствуют украинские силовики, которые создают больше всего проблем для бизнеса", - сказал Фурса.

Напомним, ранее в эфире "Украина 24" заместитель председателя совета Национального банка Украины Василий Фурман рассказал, что украинскому бизнесу, чтобы выжить в условиях карантина и кризиса, нужны "инвестиционные няни", и такие "няни" для малого и среднего бизнеса уже существуют.