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Новые правила аренды и продажи квартир: эксперт назвал минусы Депутаты реализуют антиконституционную инициативу, считает Юрий Пита

Зарегистрированный в Верховной Раде законопроект "О риэлторской деятельности", который позволяет покупать или арендовать недвижимость исключительно через риэлторов из единой базы, является нарушением Конституции и базовых прав украинцев.

Об этом заявил в эфире телеканала "Украина 24" президент Ассоциации специалистов по недвижимости Украины Юрий Пита.

"Мы как специалисты по недвижимости никогда не поддерживали такую ​​инициативу, чтобы риэлтор был обязательным звеном в сделках по недвижимости - аренда или покупка-продажа. Это свободный рынок, и клиент выбирает, будет ли он работать с риэлтором, сможет ли самостоятельно провести сделку. Это демократично и современно, и ни одна страна мира не требует обращения к риэлтору, чтобы продать свое имущество или приобрести, в аренду сдать", - заявил эксперт.

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По его словам, "такая инициатива очень удивляет, чтобы обязательно было в Украине участие риэлтора в таких соглашениях".

"Он (законопроект - ред.) антиконституционный, нарушает и ограничивает права граждан на распоряжение своей собственностью, своей недвижимостью. Вчера был День Конституции, мы должны уважать Конституцию как высший законодательный акт, а вместо этого депутаты реализуют такую ​​антиконституционную инициативу", - отметил Пита.

Ранее президент Ассоциации специалистов по недвижимости Юрий Пита в эфире телеканала "Украина 24" рассказал, как изменились цены на жилье и от чего зависит, как будет развиваться ситуация на рынке.