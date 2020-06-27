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От чего зависит увеличение пенсии - экс-вице-премьер дал разъяснение От изменения прожиточного минимума существенно пенсионные выплаты не увеличиваются

Экс-вице-премьер-министр Павел Розенко в эфире телеканала «Украина 24» рассказал о том, что наиболее существенно влияет на увеличение пенсии.

«Пенсионные увеличение прожиточного минимума мизерные. Они являются минимальными, поскольку от прожиточного минимума зависят пенсии только 2,5-3 млн украинских пенсионеров. И действительно, это в основном у тех, у кого стаж сверх нормы. И там будет действительно копеечная индексация пенсий», - отметил экс-чиновник.

По его словам, больше всего на размер пенсии влияет плановая индексация пенсий.

«Ведь на самом деле самое существенное увеличение пенсионных выплат происходит во время осовременивания, во время (плановой - ред.) индексации пенсий. То, которое состоялось 1 мая, хотя должно было состояться 1 марта. А от изменения прожиточного минимума существенно, к сожалению, пенсионные выплаты не увеличиваются», - отметил Розенко.

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Напомним, заместитель главы Пенсионного фонда Ирина Ковпашко в эфире канала "Украина 24" также раскрыла подробности плановой индексации пенсий в 2020 году.