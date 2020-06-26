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Энергосистема Украины дешевле, чем грузинская - Саакашвили удивил заявлением Глава исполнительного комитета Совета реформ рассказал о результате махинаций с энергетикой

Энергетическая система Украины стоит дешевле грузинской. Об этом рассказал глава исполнительного комитета Совета реформ Михаил Саакашвили в эфире канала "Украина 24".

"Украинская энергетика сейчас ушла в минус 50 млрд гривень. Сегодня вся банковская система Украины на международном рынке стоит меньше, чем банковская система Грузии, которая в 10 раз меньше. Энергетическая система Украины из-за всех манипуляций, махинаций стоит дешевле, чем энергетическая система Грузии", — сказал он.

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По словам Саакашвили, в Украине стало невыгодно производить собственную продукцию.

"То есть в Украине, у которой есть сумасшедшие вещи, элементарных вещей нет. Сюда дешевле завозить готовую китайскую продукцию, чем изготавливать здесь, потому что если ты завозишь сюда всего 20% комплектующих, они тебе так удорожают всю систему, что лучше завозить готовую продукцию. То есть у нас театр абсурда", — заявил политик.

Ранее Саакашвили рассказал о том, какие эмоции у него вызывают чиновники-бюрократы.