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Доступного жилья для украинцев не будет без реформы пенсий - экономист пояснил связь Экономист назвал слишком оптимистичными планы Кабмина по снижению процентов на ипотечные кредиты

23 июня премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Кабинет министров поставил себе цель снизить ставки по ипотеке до 5-7% годовых. О том, реально ли это сделать, в эфире канала "Украина 24" рассказал экономист Олег Пендзин.

"Ипотека - это "длинные деньги" на 10-12 лет под проценты для приобретения недвижимости. Банки дают не свои деньги, они дают деньги, которые предварительно привлекли с рынка, то есть взяли у людей. Скажите, откуда у банков сегодня могут взяться "длинные деньги"? В мире "длинные деньги" формируют пенсионные фонды, то есть когда есть хорошо работающий второй и третий уровень системы (накопительная система и негосударственные пенсионные фонды - Ред.), когда люди кладут деньги в пенсионные системы. Они и формируют тот объем ресурса, который дает возможность привлекать "длинные деньги" на 12, 15, 20 лет", - сказал экономист.

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По мнению Пендзина, в Украине нет таких денег.

"Когда мы говорим об ипотеке на такой незначительный процент, мы должны понимать, что сегодня ресурса, который бы обеспечил получение таких кредитов для людей, нет. Более того, сегодня депозитная ставка значительно выше. Банк не будет предоставлять на "длинные деньги" кредит себе в убыток. Шмыгаль очень большой оптимист, и это касается не только ипотеки, но и желания во 2-м квартале обеспечить рост украинской экономики. Как экономист я могу сказать, что основания для таких вещей нет", - сказал Пендзин.

Напомним, глава правления Всеукраинской ассоциации финансовых компаний Анна Замазеева в эфире телеканала "Украина 24" рассказала о том, как разобраться с кредитными выплатами на время карантина.