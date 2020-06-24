18:16, Сегодня

Банкам надо разрешать выселять граждан - экономист рассказал, зачем это нужно Инвестиционный банкир рассказал о проблемах с ипотечным кредитованием в Украине

О том, почему в Украине существуют проблемы с ипотечными кредитами, рассказал инвестиционный банкир Сергей Фурса в эфире канала "Украина 24".

"Если спросить, верю ли я, что будет ипотека в ближайшие годы — нет, не верю. Во-первых, есть юридические риски, поскольку банки сейчас не могут отнять у вас квартиру. Банки наигрались в ипотеку до 2008 года, когда почти все ипотечные кредиты пропали. А сейчас вы попробуйте прописать в законодательстве, что банк имеет право забрать квартиру. У вас сразу будет толпа народа, будет кричать "Как так, выселяют маленького украинца из квартиры!" Поэтому и не представляется возможным взять кредит — потому что неплательщиков нет возможности выселить. А банк работает, чтобы заработать деньги", — пояснил он.

В свою очередь, первый заместитель председателя Нацбанка Екатерина Рожкова отметила, что нужны изменения в законодательство, чтобы решить эту проблему.

"С точки зрения юридического риска все верно, но есть европейский опыт, как эти вопросы решаются. Я понимаю, что для всех изменений и законов нужно время. Но еще нужна воля. Если хотим ипотеку, то законодательная инициатива со стороны правительства существует, и можно ввести европейские прозрачные механизмы. Да, квартиру придется забирать. Но как забирать, как продавать, куда переселять людей — это надо определить", — сказала она.

Ранее заместитель главы НБУ рассказала, кто должен внедрять льготные программы по кредитам.