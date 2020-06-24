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Что нужно сделать банкам после карантина - в НБУ озвучили задачи Первая замглавы НБУ похвалила банковскую систему и рассказала о главных проблемах, которые появятся после карантина

Первый заместитель председателя НБУ Екатерина Рожкова в эфире канала "Украина 24" рассказала, какие проблемы стоят перед Нацбанком и банками после выхода из карантина.

"В целом банковская система чувствует себя достаточно неплохо. Исторически впервые в кризис банковская система вошла в хорошей форме, и это позволило ей выдержать все эти проблемы, перестроить свою работу и даже выдержать период кредитных каникул, который, конечно, отразился на доходности банковской системы", - сказала Рожкова.

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Замглавы НБУ, тем не менее, озабочена тем, как банковская система будет работать после завершения карантина, после того, как экономика начнет свое восстановление.

"Мы говорим, что экономике нужны банковские кредиты, и наша задача вместе с банками - обеспечить их доступность, задача наша - адаптировать кредитные продукты. Финансовое состояние предприятий, граждан ухудшилось из-за кризиса, и надо сделать так, чтобы кредитные продукты были доступными для бизнеса и людей после окончания карантина и способствовали восстановлению экономики", - сказала Рожкова.

Напомним, ранее в эфире канала "Украина 24" банкир Игорь Львов рассказал, каких процентов по кредитам ожидать украинцам в ближайшие полгода.