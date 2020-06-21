10:04, Сегодня

"Мы не должны одалживать у МВФ": министр назвал сроки отказа от кредитов Украина хочет перейти из разряда стран, принимающих помощь, в разряд тех, которые ее предоставляют

Министр финансов Сергей Марченко в эфире канала "Украина 24" рассказал, что должна сделать Украина, чтобы в ближайшем будущем отказаться от финансовой помощи Международного валютного фонда.

"2022 год - это год, когда можем сказать: мы не должны одалживать у МВФ, мы должны продолжать программу сотрудничества с МВФ, но без прямого финансирования в бюджет. Для этого нам надо повысить наши кредитные рейтинги до инвестиционного класса, снизить наши кредитные риски, работать на внутреннем рынке заимствований, одалживая на приемлемых для нас условиях в тот период времени, когда нам это будет нужно, и по тем процентным ставкам, которые для нас будут выгодными", - сказал министр.

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Марченко также отметил, что Минфин разработал стратегию, с которой все желающие могут ознакомиться на сайте ведомства.

"Ключевая цель - в 2023 году стать нетто-донором технической помощи, то есть мы должны перейти из разряда стран, принимающих помощь, в разряд тех, которые ее предоставляют", - сказал Марченко.

Напомним, ранее в эфире канала "Украина 24" премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал, что МВФ не будет выдвигать Украине каких-либо дополнительных требований относительно получения второго транша помощи.