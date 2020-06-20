Главное - не деньги: экономист объяснил задачу приватизации в Украине

Инвестиционный банкир Сергей Фурса в эфире канала "Украина 24" объяснил, какие задачи для приватизации являются главными.

"Когда идет речь о приватизации, деньги – третье, о чем мы должны думать, первое – борьба с коррупцией, так как госкомпании являются центрами коррупции, и это факт. Уменьшая заинтересованность чиновников в управлении госкомпаниями, мы уменьшим их желание тянуть оттуда деньги. Второе - это сигнал инвесторам. Речь идет о большой приватизации, о которой услышат инвесторы", - сказал банкир.

Читайте также: Бардак и коррупция — экс-министр нелестно отозвался о значимом госпредприятии

По его мнению, пример честной приватизации в Украине - продажа комбината "Криворожсталь" в 2005 году.

"Миттал (индийский бизнесмен Лакшми Нивас Миттал - Ред.) заплатил около 5 млрд долларов. После этого очередь из инвесторов стояла, так как это прошло по всему миру как сигнал, что в Украине честно продают объекты и ждут инвестора. Когда предприятие в собственности государства, мы получаем не прибыль, а только убытки. Есть такая вещь, как национализация убытков и приватизация прибыли. Есть люди, которые сидят на финансовых потоках, например, в "Центрэнерго", кто-то зарабатывает, но точно не государство, а люди, которые это контролируют, а мы думаем, что это принадлежит нам", - сказал Фурса.